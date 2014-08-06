Рысь – тотем Руси. Историческое обоснование

На фоне этих фактов могу предложить две версии происхождения термина “Русь”. Один вариант – термин “Русь” возник на основе названия острова Русен и от его населения, которое называло себя русинами. Эта версия, замечу, кажется все более слабой, если ее со всех сторон рассмотреть (учитывая феномен широкого распространения Руси), чем вторая.

А вторая версия заключается в том понимании, что в период Рима предки славян обязательно имели культ тотема какого-то зверя.

Так полабцы лютичи (прародители Литвы – Лютва и литвинов) имели тотемный культ волка – ЛЮТА, носили лютые (волчьи) шкуры в бою. Лужицкие сербы имели культ медведя (бэра), и их столица и названа его именем – Берлин (с гербом бэра-медведя). В этом ряду тотемных отличий между древними праславянами Полабья и Поморья можно предполагать и тотемный культ рыси.

Возможно, именно тут и ответ на происхождение термина “Русь” как тотемный – ведь точно как тотемными являются Лютва и Берлин. Изображение рыси можно увидеть на гербах или флагах таких городов как Реж, Псков или Гомель. По некоторым версиям, именно рысь, а не лев, изображена на гербе Финляндии.

Гомель

Псков

Реж

“Рысь” – рыжее животное. Первоначальная форма этого слова – rydsъ, с тем же корнем, что и “руда” (Этимологический словарь русского языка./Сост. М.Э. Рут. – Екатеринбург: У-Фактория, 2003). Показательно, что многие историки и термин “Русь” выводят от слов “рыжий” и “русый”, но это, очевидно, ошибочная связь, ибо ни один народ не имел самоназвания от каких-то расцветок волос и кожи. Иной вопрос в том, что древние авторы указывали: русы-руги Центральной Европы отличались красным цветом щитов и плащей. Но это как раз и может объясняться тем, что красный цвет – был тотемным цветом рыси.



Слово “рысь” существует только в славянских языках. Связано с чешским и словацким rysyi, rysavyi “рыжеватый”, польским rysawy, верхне-лужицким и нижне-лужицким rysy “рыжий”. В других европейских языках оно звучит с первой буквой не “р”, а “л” (в том числе древне-прусское luysis). Как сообщает словарь Фасмера, “контаминация с rysъ могла опираться на мотивы табу”. Но это (замена в рамках табу “л” на “р”) означает автоматически, что рысь была у славян тотемным зверем. И если, например, культ волка (люта) дал племя лютичей-литвинов и термин “Литва”, то знаем ли мы славянское племя с культом рыси ? Нет. Но зато есть русичи-русины и термин “Русь”. Поэтому есть весомые основания полагать, что русичи-русины – и являются тем самым племенем, поклонявшимся тотему рыси.

При этом, надо заметить, что племена с тотемом рыси могли существовать независимо друг от друга на Карпатах и в Полабье (то есть, были не связанные друг с другом Руси). Сегодня крупнейшая в Европе популяция рыси обитает именно в Карпатах (2200 особей).

Происхождение термина “Русь”, на мой взгляд, следует искать в наших дославянских языках, так как я показал выше, что Русь существовала еще до складывания славян как этнической группы.



Если мы сравним славянское слово “рысь” с названием рыси в других индоевропейских языках, то увидим, что там фигурирует не гласная “ы” или “и”, как в славянских языках, а гласная “у”, как в слове “Русь”. Например, латышское lusis, прусское luysis, древне-верхне-немецкое luhs, средне-ирландское lug. И здесь для нас самыми важными являются балтийские языки, так как славяне появились как отпочкование от именно от западных балтов (собственно говоря, западные балты и трансформировались постепенно в славян). У восточных балтов рысь называлась “лусис”, и примерно так у западных балтов (пруссов, мазуров, кривичей, литвинов, дайнова и ятвягов). Если отбросить архаичное балтийское окончание “-ис”, то получается “лусь”, а при указанной словарем Фасмера контаминации (замены при табуировании “л” на “р”) у нас и получается слово “русь”.



При такой трактовке происхождения термина “Русь” выходит, что это слово появилось еще до славян у их непосредственных предков – западных балтов, примерно за 2-3 века до того, как они стали превращаться в славян при смешении с готами (с которыми совместно отправились завоевывать Европу). Напомню, что славяне как этнос родились примерно в IV – VI веках в Полабье, где они (генетически западные балты) от влияния готов, возможно, фризов и других соседей и союзников утратили балтийскую грамматику языка (окончания на “-ис” и пр.) и создали самобытную культуру.



Это тотемное объяснение происхождения термина “Русь” дает ответ и на вопрос столь широкого распространения термина и его исторической устойчивости. На примере аналогичного тотема волка-люта лютичей-литвинов (в начале XIII века ушедших от немецкой экспансии из Полабья и Поморья в земли нынешней Беларуси, как гласит Великая Хроника Польская) мы видим силу значения тотема. Понятие “Литва” как тотемное быстро распространяется на коренные народы ятвягов и дайнова Западной и Центральной Беларуси, а затем и на Восточную Беларусь кривичей. Литва становится самым большим европейским государством.



Аналогично и с тотемом рыси у русинов: когда в VII – VIII веках англы и фризы воевали как союзники на стороне русов Полабской Руси, то уже только наличие у них красных щитов и плащей как “тотемных боевых цветов” давало основание летописцам причислять их в “Русь”. В итоге “Русь”, означая древний боевой тотем рыси, казалась уважаемой и престижной в военном отношении – и, собственно говоря, не имела никакой национальной (племенной – примечание от BelaRUS)сути, а была, как и Литва, интернациональным понятием (надплеменным понятием – примечание от BelaRUS, считаю, что автор ошибается), боевым единством.



Этот “тотемный” подход позволяет нам совсем иначе взглянуть на всю историю Центральной и Восточной Европы – так историю борьбы именно трех ТОТЕМОВ славян и западных балтов: медведя, волка и рыси. Тотем медведя был достаточно сильным полюсом (к его тотему относились лужицкие сербы, чехи, ляхи). Однако при принятии католичества чехи и ляхи забыли о тотеме, а лужичане были покорены немцами – и о тотеме сегодня напоминает только столица Германии Берлин (буквально: тотемный город медведя) с гербом бэра-медведя. В известном смысле, именно Германия унаследовала тотем медведя, имея своей столицей Берлин.



Тотем волка-люта создал вначале Литву лютичей в Поморье, которая была отмечена историками упоминаниями о лютичах как о крайне воинственном союзе племен с тотемом волка-люта, а затем невероятно окрепла с созданием ВКЛ, когда лютичи мигрировали в район Новогродека (Новогрудка). Литва стала в средние века мощнейшим европейским государством, а число живших в эпоху Иоанна Грозного литвинов рпевышало численность и всех московитов, и всех поляков, и всех русинов Украины.



И, наконец, тотем рыси создал множество Русей, существовавших в разное время в разных местах Европы. Вечную борьбу Литвы, Руси и Германии друг с другом – в таком ракурсе – мы видим как борьбу трех тотемов: волка, рыси и медведя. В этом, видимо, что-то есть большее, чем просто символ зверя, ведь у наших предков тотем означал некое глубоко сокрытое магическое значение, сущность души тотемного зверя.



Но при этом нужно заметить, что для Беларуси, России и Украины эти тотемные значения уже не играли своей сакральной роли. Например, когда Беларусь (называвшаяся до 1840 года Литвой) являлась изначально Ятвой ятвягов, Дайнова народа дайнова и Кривой кривичей – и Литвой стала с приходом сюда с Полабья и Поморья лютвинов. Но они в начале XIII века уже не носили шкуры волка как “одежду для боя”, а являлись закованными в железо европейскими рыцарями (само рыцарство возникло в Полабье). Так что тотемность сохранялась уже не в тотемных традициях, а только как тотемный дух (хотя иные белорусские историки находят тотем волка, например, в названии Волковыска и в других белорусских исторических реалиях).



У Киевской Руси (Украины) вообще не было никакой тотемности, ибо она термин переняла как уважаемый и славный у лежащей западнее ее Карпатской Рутении. Московия затем переняла термин “Русь” уже у Киева – то есть, через “вторые руки”, где исконное тотемное значение было совершенно утрачено. Какие-то тотемные следы можно теоретически найти в саамской Ладоге, куда переселились из Полабья колония Рюрика с его русинами Любека, Старогорода и острова Русин. Но никаких своих мемуаров Рюрик, сын датского князя и русской (ободритской) княжны из Любека, нам не оставил, а вот Нестор писал о Руси уже иное, сводя ее к варягам, за что и был сурово раскритикован Татищевым, мол, “Нестор о Руси несведущ был”.



Вадим РОСТОВ

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